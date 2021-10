VRSA: Exposição fotográfica do Cerro do Bufo volta a ser visitável

Após um período de interregno devido à pandemia de covid-19, a exposição fotográfica do Cerro do Bufo volta agora a ser visitável até ao dia 30 de outubro, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas em Vila Real de Santo António.

Com a entrada de Portugal na última fase de desconfinamento, a exposição retoma a sua itinerância com 25 quadros expositivos que promovem os ecossistemas, património da água e a avifauna do Cerro do Bufo.

Esta exposição resulta da Prova Fotográfica do “Percurso do Cerro do Bufo”, que decorreu entre 22 de setembro e 5 de outubro e teve como objetivo “valorizar e promover o património natural, bem como instigar a reflexão para a necessidade de conhecer, promover e conservar a biodiversidade”.

A exposição pode ser vista às segundas-feiras e sábados das 14:15 às 19:45 e de terça a sexta-feira das 09:15 às 19:45.

O trilho do Cerro do Bufo faz parte da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e dispõe de um observatório de avifauna.

Esta iniciativa é promovida pela associação Odiana em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e com o apoio das autarquias de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

