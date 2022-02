VRSA faz diagnóstico à zona pedonal da cidade

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai fazer o levantamento de toda a ocupação existente na zona pedonal da cidade, tal como dos acessos de viaturas a estas áreas, anunciou a autarquia.

Esta medida tem como objetivo “aferir o atual estado de utilização da via pública (nomeadamente por esplanadas, expositores e mobiliário urbano) e melhorar e regulamentar as condições de segurança, acesso e circulação de viaturas, salvaguardando pessoas e bens”, segundo o comunicado do município de VRSA.

A autarquia, forças de segurança e o Serviço Municipal de Proteção Civil estão nos próximos dias a realizar várias visitas de proximidade à zona pedonal da sede de concelho, “a partir das quais será traçado um diagnóstico da situação existente e proposto um conjunto de melhorias a adotar”.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António considera que o centro histórico constitui atualmente “um excelente exemplo da arquitetura e do urbanismo do século XVIII e possui um Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Pombalino de VRSA, sendo considerado um exemplo a nível nacional” e que importa “compatibilizar este estatuto com um Centro Comercial a Céu Aberto que se pretende vigoroso e dinamizador da economia local, sem colocar em causa a segurança dos munícipes e daqueles que nos visitam”.