VRSA: Homem morre após esperar seis horas por ambulância

Um homem de 60 anos, que deu entrada no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila real de Santo António, dia 11 de Janeiro, morreu após esperar seis horas por uma ambulância. Segundo avançou a CNN, a família acredita que o diagnóstico errado levou à morte do paciente e que o transporte pedido para outro hospital não terá sido feito com carácter de urgência.

O homem, que já tinha estado noutra unidade de saúde e apresentava tosse, deslocou-se ao SUB para realizar um teste de despiste à covid-19.

O filho da vítima, em virtude da falta de assistência, acabou por chamar o INEM que chegou ao local 8 minutos depois. Infelizmente o paciente, que apresentava falência de rins, dor abdominal e falta de oxigénio e tinha dado entrada no serviço de urgência, 6 horas antes, já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

Foi efetuada uma queixa no Ministério Público e no Centro Hospitalar do Algarve.