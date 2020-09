VRSA investe na educação e reforça medidas de prevenção à covid-19

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António investiu na educação com novos apoios para a comunidade escolar e o reforço de medidas de prevenção ao contágio de covid-19, anunciou a autarquia.

Para este ano letivo, as salas de aula foram dotadas de novo material informático, com a criação de novas salas de tecnologias de informação, a instalação de quadros interativos nas salas do primeiro ciclo e a colocação de projetores em todas as salas.

Mais uma vez, o município vai oferecer transporte para uma visita de estudo a todas as turmas do primeiro ciclo e pré-escolar, “desde que estejam reunidas todas as condições de segurança, saúde e higiene para prevenir a covid-19”, segundo o comunicado.

O apoio à família será ainda complementado com o prolongamento de horário para os alunos do pré-escolar do concelho.

A freguesia de Vila Nova de Cacela vai acolher uma nova creche ainda este ano letivo, localizada na Escola Manuel Cabanas e com uma capacidade para 35 crianças dos quatro meses aos três anos, numa parceria entre a autarquia e a delegação da Cruz Vermelha de Vila Real de Santo António.

Em relação a apoios para o primeiro ciclo, nomeadamente sobre o material escolar, o município tem previsto o auxílio a cerca de 300 alunos do escalão A e 200 do escalão B.

Os alunos do primeiro ciclo e do ensino pré-escolar do 1.º escalão terão as suas refeições pagas, enquanto que os estudantes do 2.º escalão serão subsidiados com 50%. As refeições serão confecionadas localmente com produtos da região.

O transporte escolar será gratuito até ao 9.º ano de escolaridade e para os alunos do ensino secundário do 1.º escalão será assegurado sem custos, enquanto que o 2.º é financiado pela autarquia em 75%. Os restantes alunos serão comparticipados em 50%.

O horário dos circuitos especiais de transporte escolar será alargado “de modo a evitar a permanência dos alunos na escola após o término das aulas”, segundo a autarquia.

Foi também estabelecido que as empresas de transporte público que operam no concelho o ajustamento do horário dos transportes.

O número de assistentes operacionais será reforçado para “permitir melhorias nos procedimentos de limpeza e higienização dos espaços escolares e no acompanhamento dos alunos nos períodos do dia mais complexos, nomeadamente durante o fornecimento de refeições escolares”.

O pessoal não docente vai receber ações de formação no âmbito da promoção de comportamentos preventivos à propagação do vírus, além da aquisição e fornecimento contínuo de equipamentos de proteção individual e da desinfeção de toda a comunidade escolar.

Os psicólogos da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vão trabalhar, em articulação com os alunos, professores e encarregados de educação, no acompanhamento psicológico que será gratuito.

Tal como tem acontecido noutros anos, a autarquia lançou o Guia da Oferta Educativa, que pretende abranger os vários níveis de ensino e reunindo os contributos que os serviços municipais e parceiros disponibilizaram à comunidade escolar.