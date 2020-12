VRSA lança campanha para apoiar comércio local nesta quadra

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai lançar a campanha “Natal a Dobrar”, de forma a apoiar o comércio local e a restauração e promover a economia circular, oferecendo vouchers que podem ser utilizados, de forma cruzada, no comércio e restauração do concelho, anunciou a autarquia.

A iniciativa visa apoiar a economia local num momento de dificuldades económicas e financeiras para as empresas – resultantes da pandemia de Covid-19 -, atraindo, desta forma, mais clientes para a restauração e comércio de todo o município.

A campanha é promovida em parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), a Associação dos Comerciantes da Praia de Monte Gordo e Outros (ACPMG) e a associação A Manta.

Ao longo da ação, serão sorteados vouchers até ao valor limite de 10 mil euros, sendo o valor desses vales suportado pelo município de VRSA que, posteriormente, assegurará o reembolso aos comerciantes.

«Num momento de acentuadas dificuldades para a economia, a autarquia não podia deixar de estar ao lado dos empresários e munícipes, pelo que lançámos esta campanha onde todos ficam a ganhar e em que o valor investido – cerca de dez mil euros – é ampliado e injetado novamente na economia», afirma Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA.

«Uma vez que este ano não haverá celebrações de Passagem de Ano, o município irá aplicar parte dessa verba no comércio local, criando um sistema de incentivos às famílias e empresas, minimizando, deste modo, os impactos económicos provocados pela situação de pandemia», concluiu a autarca.

