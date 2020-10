VRSA lança Guia da Oferta Educativa para escolas e professores do concelho

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António volta a lançar o Guia da Oferta Educativa, uma ferramenta pedagógica que pretende auxiliar as escolas e os professores do concelho, anunciou o município.

Sistematizada de forma a abranger os vários níveis de ensino, a publicação reúne os contributos que os serviços municipais e os vários parceiros públicos e privados (que também se associaram ao projeto) disponibilizam à comunidade escolar, afirmando-se como um importante instrumento de enriquecimento curricular.

Cultura, ambiente, património, cidadania e desporto são apenas algumas das muitas áreas que merecem destaque neste guia e que proporcionarão a alunos e professores importantes momentos de aprendizagem, alargando horizontes e fomentando uma formação contínua e abrangente.

Agora ainda com mais sugestões e amplitude pedagógica, as ações e conteúdos selecionados pretendem auxiliar, de forma proativa, os estabelecimentos escolares e professores do concelho de Vila Real de Santo António, ampliando a diversidade de experiências e práticas educativas.

“Num ano marcado por muitos desafios desencadeados pela pandemia mundial de Covid-19, onde também a escola foi obrigada a reinventar-se, queremos voltar a ser parte ativa no processo de formação das nossas crianças e jovens, razão pela qual regressamos com o Guia da Oferta Educativa Municipal, cujas atividades previstas se realizarão sempre que possível e cumprindo todas as diretrizes da Direção Geral de Saúde”, afirma Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

“Para colaborar com as atividades letivas, quer ao nível da motivação para as aprendizagens, quer na consolidação dos conteúdos programáticos, o município continua a apostar num documento de oferta educativa que abranja o maior número de riqueza patrimonial e ecológica, de aposta cultural e educativa e de serviços disponíveis, envolvendo este ano letivo novos conteúdos e parcerias”, afirma Carla Sabino, vereadora com o pelouro da Educação.