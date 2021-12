VRSA: Município cancela festejos de Passagem de Ano como medida sanitária

O município de Vila Real de Santo António decidiu cancelar a realização de todas as festas de Passagem de Ano por não estarem reunidas as condições para cumprir as medidas sanitárias de contenção da Covid-19.

A decisão foi tomada em conjunto com os 16 municípios do Algarve e consensualizada na reunião do conselho intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Desta forma, a autarquia vila-realense irá apenas manter a tradição do lançamento de fogos de artifício, promovendo, de forma inovadora, a realização de um espetáculo pirotécnico com acompanhamento musical (sincronizado), com a duração equitativa de 5 minutos, em cada uma das três freguesias do concelho.

Com esta medida, a edilidade espera evitar concentrações e deslocações de pessoas na noite de Passagem de Ano, priorizando a saúde e o bem-estar da população.

Os espetáculos de fogo de artifício irão decorrer em Vila Real de Santo António, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela, a partir das 0h00, nos seguintes locais:

Vila Real de Santo António:

Av. da República

Ponto 1: frente à capitania

Ponto 2: frente ao cais de embarque/muralha (Alfândega)

Monte Gordo:

Avenida marginal (frente ao casino)

Ponto 1: zona nascente do casino

Ponto 2: zona poente do casino

Vila Nova de Cacela:

Largo Manuel Cabanas

