VRSA: Nova Pousada de Portugal é “selo de qualidade” para o concelho

A partir de hoje, já é possível acordar na nova Pousada de Portugal e ver da janela do quarto a Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António. A unidade hoteleira abriu portas depois de alguns anos de projeto e obras, tornando-se agora num “selo de qualidade”, segundo o presidente do município, Luís Romão.

É em plena praça iluminista de Vila Real de Santo António que fica localizada a nova Pousada de Portugal, com 57 quartos, três piscinas, um bar e um restaurante aberto ao público.

Entrada principal da pousada. Créditos fotográficos: Gonçalo Dourado.

Já com algumas reservas e hóspedes no dia de estreia, o presidente das Pousadas de Portugal e membro da Administração do Pestana Hotel Group, Luís Castanheira Lopes, tem como objetivo “oferecer produto de qualidade superior nos sítios onde faz falta e onde há procura, optando por edifícios patrimoniais”.

“Além do edifício da Praça Marquês de Pombal, tivemos a necessidade de juntar outros, para termos um número de quartos suficiente para termos um estabelecimento sustentável”, começa por referir.

O presidente da unidade hoteleira refere-se a outros dois edifícios, localizados numa das ruas transversais à praça do município vilarrealense, que há alguns anos acolhiam a sede do Partido Comunista Português.

Créditos fotográficos: Gonçalo Dourado

Sobre o histórico de todo este processo, que durou alguns anos, Luís Lopes explica: “Elaborámos o projeto, obtivemos a aprovação e fizemos as obras que ficaram concluídas há cerca de um ano. No entanto, como a pandemia se impôs, só hoje estamos em condições de abrir”.

Para o presidente das Pousadas de Portugal, esta unidade hoteleira “será muito útil para o desenvolvimento turístico de Vila Real de Santo António”, recordando que deu vida “a um conjunto de prédios e locais que estavam desocupados e que a degradação iria, mais tarde ou mais cedo, deitar abaixo”.

O edifício, além do bar, restaurante e quartos, tem disponíveis várias salas de estar distintas e variadas zonas de lazer ao ar livre, desde pequenas varandas, a grandes terraços e um rooftop com uma pequena piscina vermelha, de onde é possível ver a Igreja de Vila Real de Santo António.

Créditos fotográficos: Gonçalo Dourado.

Sinónimo de qualidade

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Romão, considera que ter as Pousadas de Portugal no seu concelho “é um sinónimo de qualidade”.

“Ter num espaço tão emblemático como a Praça Marquês de Pombal, provavelmente a praça mais bonita do mundo e arredores, uma estrutura turística com esta qualidade, bom gosto e seriedade, é para nós vilarrealenses um orgulho muito grande”, acrescenta.

O autarca refere ainda que “todas as pessoas que já têm aqui comércio, vão beneficiar com a existência de uma estrutura com esta qualidade”.

“Temos muto gosto em ter mais este selo e é um sinal de que Vila Real de Santo António, apesar das dificuldades que tem e que todos conhecemos, continua a ser um sítio extremamente apetecível, que é procurado por quem quer investir e quem quer estar em zonas de qualidade”, salienta o ex-vice-presidente.

Créditos fotográficos: Gonçalo Dourado.

Para Luís Romão, a nova Pousada de Vila Real de Santo António será também “uma valência muito importante para o turismo do concelho e da Eurocidade do Guadiana”.

Ao JA, o autarca destaca a localização única, onde existe o “privilégio de abrir uma janela e olhar para a praça mais bonita do mundo”, que é “um motivo de orgulho” para os habitantes de Vila Real de Santo António.

O facto da unidade hoteleira abrir portas em tempo de pandemia de covid-19 “é um impulso muito importante para o concelho e para a região”, a nível turístico e económico.

