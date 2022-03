VRSA: Novo sistema de rega poupa 80% no consumo de água

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António aplicou em vários espaços públicos ajardinados do concelho um novo sistema de rega que poupa 80% no consumo de água, anunciou a autarquia.

Este novo Sistema de Rega Urbana Inteligente foi implementado em 2021, através de um financiamento do Fundo Ambiental no valor de 49999 euros nos espaços públicos ajardinados situados na Avenida da República, na Avenida dos Bombeiros Portugueses, na Avenida Ministro Duarte Pacheco e no Complexo de Desportivo em VRSA e na Avenida Infante Dom Henrique em Monte Gordo.

Segundo os dados apresentados pelo vereador com o pelouro do ambiente, Álvaro Leal, no Seminário sobre Eficiência Hídrica no Algarve, estima-se que “o sistema de rega automático centralizado implementado no concelho tenha permitido economizar 145.748m3, ou seja, cerca de 80% do volume de água consumido, o que correspondeu a uma poupança de 99578 euros”.

“Com este novo dispositivo torna-se possível uma gestão imediata dos controladores de rega à distância, assim como a interrupção automática da rega em situações de elevada pluviometria (chuva)”, acrescenta.

Por outro lado, este sistema permite uma monitorização dos consumos de água em cada espaço, identificando-se rapidamente fugas ou perdas de água.

Com este novo sistema foi ainda possível efetuar-se um plano de rega que tem em consideração as necessidades hídricas das plantas, libertando assim os colaboradores afetos ao serviço de rega manual daqueles espaços para outros serviços.