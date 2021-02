VRSA: O perigo conjugado de dejetos e varandas baixas

“Este é o resultado de tentar evitar os detritos dos cães nos passeios, que cada vez parecem ser mais abundantes”, relatou há dias ao JA o nosso leitor José Moreira, 75 anos, que no passado fim-de-semana bateu com a cabeça numa varanda, em Vila Real de Santo António.

O acidente ocorreu na esquina da rua Jornal do Algarve com a rua das Forças Armadas, “onde há uma varanda a 1,70m de altura do passeio”, segundo o queixoso.

“Esta situação ridícula e de alto risco”, como apelida José Moreira, causou ferimentos na vítima, que sofre de doença coronária que o obriga a tomar anticoagulantes.

