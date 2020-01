VRSA: Orontes Trio vai dar concerto no Festival de Música Al-Mutamid

VRSA: Centro Cultural recebe Orontes Trio no âmbito do Festival de Música Al-Mutamid

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, recebe, no próximo sábado, dia 25 de janeiro, às 21:30, um concerto da formação «Orontes Trio», no âmbito do XX Festival de Música Al-Mutamid.

«Orontes» é o nome de um rio que corre nos territórios do Líbano, Síria e Turquia e serviu de inspiração para um projeto musical, em formato trio, que percorre as sonoridades do Médio Oriente e do Mediterrâneo oriental.

O grupo é composto por Michel Gasco, no sarod e alaúde árabe; Alberto Centella, nas flautas; e Pancho Brañas, nas percussões orientais.

Os bilhetes, ao preço de 8 euros, encontram-se à venda na receção do Centro Cultural António Aleixo, de segunda a sexta-feira, entre as 9:00 e as 18:00, e no dia do espetáculo, a partir das 19:00. Os ingressos podem também ser adquiridos online em www.bol.pt.