VRSA participa na Gala de Prémios Empresariais em Lisboa

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António participou na terceira edição da Gala de Prémios Empresariais, que decorreu no dia 29 de junho no Museu Fundação do Oriente, em Lisboa.

Esta ação foi promovida pela Fundação do Desporto, em parceria com “Patrocina un Desportista”, com o objetivo de “distinguir pessoas, instituições ou empresas que apoiam o desporto em Portugal, sobretudo nas vertentes do alto rendimento”, segundo o comunicado.

A iniciativa “une esforços e dá visibilidade ao trabalho dos desportistas de elite na sua caminhada até às grandes competições”, tal como acontece diariamente no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, um equipamento que é classificado como Centro de Alto Rendimento Desportivo.

A gala contou ainda com a participação do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, o presidente da Confederação do Desporto, Carlos Paula Cardoso e o presidente do Comité Paralímpico, José Lourenço.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António esteve representada pelo vereador com o pelouro do Desporto e Juventude, Álvaro Leal e pelo chefe da mesma divisão, Mário Rolla.