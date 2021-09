O professor Ilídio Estêvão decidiu assinalar os 30 anos da Escola D. José I de Vila Real de Santo António, de uma forma original, através da construção de uma maquete daquele complexo escolar.

A maquete, construída numa escala de 1/87 está exposta no átrio central da Escola nos dias de receção aos alunos e encarregados de educação, neste início de ano letivo.

O professor Ilídio Estêvão que é um exímio construtor de miniaturas, que já foram objeto de reportagem no Jornal do Algarve, decidiu presentear-nos, agora, com este magnífico trabalho.

Professor Ilídio Estêvão

“Levei 2 anos a construi-la, mas é com enorme alegria que promovo esta exposição, uma vez que fiz parte do conjunto de docentes que inauguraram esta escola em setembro de 1991” – afirma o professor Ilídio na sua página do Facebook.



PUB