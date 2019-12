VRSA: PS propõe solução para moradores da Rua de Angola não serem despejados

O Partido Socialista de Vila Real de Santo António (VRSA) propôs na última sessão de câmara a nulidade da venda do prédio nº 27 da Rua de Angola, para acabar com os problemas causados aos moradores, que foram recentemente notificados a abandonar as suas casas após concretizada a venda do imóvel.

O PS recorda que os moradores do prédio em causa não tiveram “o menor conhecimento desse negócio” e invoca que não foi dado o direito de preferência a que a Lei confere ao arrendatário dos imóveis em situação de venda, que no caso deveria ser atribuído ao município.

“A CGD, quando decidiu vender as casas, de acordo com a Lei em vigor, seria obrigada a informar o Município de VRSA, na qualidade de arrendatário, dando-lhe o direito de preferência na aquisição”, observa o PS, explicando que a Câmara Municipal nunca se pronunciou sobre esse direito de preferência que detinha sobre as casas do prédio n.º 27 da rua de Angola, e sendo essa uma das suas atribuições, o que “leva a concluir que a CGD não cumpriu a Lei”.

A proposta dos vereadores “rosa” foi aceite pela Presidente do município, Conceição Cabrita, e deverá ser votada numa próxima reunião do Executivo disse entretanto ao JA uma fonte do PS de VRSA.

Evocando a gravidade da situação, o PS considera que a proposta de solução é “responsável e efetiva”, tendo em conta que os contratos de arrendamento não serão renovados “e que a única alternativa a considerar pelo novo proprietário seria a proposta de compra dos respetivos imóveis, o que dificilmente seria financeiramente viável para os moradores”.

Por outro lado, os socialistas sublinham que não existem no Concelho alternativas para um arrendamento acessível a estas famílias e que, no momento da assinatura do primeiro contrato de subarrendamento, “lhes foi garantido pelo município que, passados 5 anos, poderiam adquirir as casas, a custos acessíveis e seria abatido no preço de aquisição o valor da totalidade das rendas pagas ao longo desses cinco anos”.

Os socialistas salientam também que os moradores “assinaram os contratos de boa fé e acreditando em tudo o que lhes foi prometido, independentemente do conteúdo do contrato”.

“A proposta do Partido Socialista foi aceite e acreditamos será posta em prática pelo Município,

acionando as medidas necessárias para reverter a situação, devolvendo a estas famílias a paz e

a possibilidade de continuar a usufruir das suas habitações, nas condições e fazendo cumprir a

lei”, concluem.