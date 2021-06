VRSA: PuroArt junta artistas e pintura no centro da cidade

Durante a manhã do dia 6 de junho, nas imediações do Puro Café, na Praça Marquês de Pombal em Vila Real de Santo António, vai decorrer um encontro de pintura com artistas portugueses e espanhóis, anunciou a organização.

Em plena pandemia de covid-19, os organizadores pretendem juntar a hotelaria e a cultura, “dois dos setores mais castigados” que “decidem unir-se numa causa comum”, segundo o comunicado.

O evento decorre entre as 09:00 e as 13:00, com a participação de artistas portugueses e espanhóis, que vão produzir as suas obras nas imediações do estabelecimento.

Ana Feu, Carla Mourão, Carmen S. Ruda, Carmen Arroyo, Elisabet Guerreiro, Karina Muller, Manuela Santos, Nuria Fuentes, Pilar Humada, Rocío Romero e Rosa Gómez.

Já durante os meses de julho e agosto, todas as obras produzidas em pequeno formato ficarão expostas no Puro Café.

Esta iniciativa é organizada pelas artistas Ana Feu e Carla Mourão, membros do grupo de pintoras luso-espanholas “Luz de Mulher”.

No passado, decorreu em Ayamonte um evento semelhante, intitulado Sabor&Arte, que teve um “bom acolhimento”.

PUB