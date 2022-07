VRSA recebe exposição de artistas das duas margens do Guadiana

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, tem patente até ao dia 8 de agosto a exposição internacional “2 Margens, a Pesca e o Mar”, com obras de artistas portugueses e espanhóis das duas margens do rio Guadiana, anunciou a autarquia.

Esta exposição tem como objetivo “dar mais visibilidade à arte, à cultura e aos trabalhos dos artistas dos dois lados da fronteira, valorizando o território comum que inclui a Eurocidade do Guadiana”, segundo o comunicado.

A mostra, durante esta edição, é dedicada à pesca e ao mar, “recursos que há muitas gerações influenciam o modo de vida, a economia e o trabalho dos habitantes desta raia fronteiriça e que, historicamente, têm marcado a região do Baixo Guadiana”.

A inauguração decorreu na quinta-feira, dia 6 de julho, com a participação do vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Ricardo Cipriano, da vereadora com o pelouro da Cultura, Conceição Pires, do Delegado de Cultura da Junta de Andaluzia, Jose Correa e da vereadora da Cultura da Câmara de Ayamonte, Remedios Sanchez.

A exposição pode ser vista de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:00 às 18:00.