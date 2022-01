VRSA recebe torneio da UEFA sub-16 em fevereiro

Entre os dias 1 e 15 de fevereiro, o Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António vai receber o Torneio de Desenvolvimento de Futebol UEFA sub-16 nos escalões feminino e masculino, anunciou a autarquia.

Esta competição decorre em VRSA em formato de torneio triangular e vai juntar as seleções de Portugal, Alemanha e Inglaterra, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol com a colaboração do município, da Associação de Futebol do Algarve e da Algarve Football Tours.

A prova vai atrair em Vila Real de Santo António vários olheiros dos principais clubes europeus, ” o que poderá significar, para os jovens jogadores, a possibilidade de, num futuro próximo, virem a integrar os plantéis dos «grandes» do futebol”, refere a autarquia em comunicado.

Os torneios femininos estão agendados para os dias 1, 4 e 7 de fevereiro, enquanto os masculinos vão decorrer a 9, 12 e 15 do mesmo mês.

Entre os dias 29 de janeiro e 15 de fevereiro, todas estas equipas vão estar a estagiar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, com treinos diários e jogos, ficando todo o staff alojado em unidades hoteleiras do concelho, contribuindo para o turismo e economia local.

A entrada nos jogos é livre, com obrigação de apresentação de teste negativo à covid-19 ou certificado válido. As portas abrem pelas 14:00, sendo que o uso de máscara é obrigatório.

Jogos – Seleções Femininas – Portugal, Inglaterra e Alemanha

01 > 15h00 – Portugal x Inglaterra

04 > 15h00 – Alemanha x Inglaterra

07 > 15h00 – Portugal x Alemanha

Jogos – Seleções Masculinas – Portugal, Inglaterra e Alemanha

9 > 15h00 – Portugal x Alemanha

12 > 15h00 – Alemanha x Inglaterra

15 > 15h00 – Portugal x Inglaterra