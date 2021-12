VRSA reforça segurança do Complexo Desportivo de Monte Gordo

O núcleo de serviços gerais da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António reforçou a segurança do Complexo Desportivo de Monte Gordo com a colocação de uma grade de proteção junto à entrada do recinto, anunciou a autarquia.

Esta medida tem como objetivo “aumentar a segurança de todos os utentes do espaço, em especial das dezenas de crianças que frequentam aquele recinto desportivo, contribuindo, de igual forma, para a prevenção rodoviária”, segundo o comunicado do município de VRSA.

No mesmo local foram ainda renovadas as lombas redutoras de velocidade na passagem de peões situada nas imediações do complexo para “garantir a segurança de todos os transeuntes”.

PUB