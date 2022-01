VRSA renegoceia com Ecoambiente para ampliar limpeza e higiene

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António chegou a acordo com a empresa Ecoambiente para rever e ampliar os serviços de limpeza e de recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho, anunciou a autarquia.

Este contrato que tem estado a ser renegociado com a empresa “foi objeto de diversas alterações” e prevê agora ” um aumento dos níveis de cobertura, eficácia e dotação de recursos humanos, de forma a garantir a correta limpeza e higiene pública de todo o concelho de VRSA.

O processo de renegociação é o resultado de várias reuniões desenvolvidas com a Ecoambiente, com o objetivo de trazer para o município ” ganhos na eficácia e eficiência dos serviços prestados, procurando corrigir situações que têm motivado queixas da população”, segundo o comunicado.

O novo contrato pretende ainda “obter a melhor relação custo-benefício para a autarquia”, para assim ser prestado um serviço de excelência à população.

Outro dos objetivos desta renegociação é evitar o conjunto de incumprimentos que, no passado, “resultaram na acumulação de uma dívida à empresa no valor de 1,2 milhões de euros, colocando em causa a eficácia e a sustentabilidade da operação”.

Para este entendimento tornar-se “mais abrangente”, o executivo camarário vai agendar reuniões com os partidos com assento nos órgãos do município para apresentar os contornos do novo contrato e recolher sugestões e contributos.