A seleção de futebol feminino sub-16 terminou na segunda-feira o Torneio de Desenvolvimento da UEFA no Algarve com um triunfo por 2-0 sobre a Alemanha, no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

PUB

Carolina Santiago, aos 52 minutos, a aproveitar uma descoordenação defensiva germânica, e Cíntia Martins, aos 86, em boa desmarcação, materializaram o triunfo das lusas em VRSA.

No outro jogo do torneio, as portuguesas tinham perdido por 4-1 com a Inglaterra.