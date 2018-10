VRSA: Socialistas querem saber a “real situação financeira” do município

O PS de Vila Real de Santo António lamentou que o presidente da assembleia municipal (AM), o social democrata José Carlos Barros, tenha recusado agendar uma reunião extraordinária daquele órgão, para debater a situação financeira do município, e, neste sentido, anunciou hoje que a sua bancada marcou a referida assembleia extraordinária para o próximo dia 23 de novembro, às 21h00, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas.

“A Lei prevê a possibilidade de um terço dos membros da Assembleia Municipal requerem o agendamento de uma Assembleia Extraordinária. Perante o relatório de execução do FAM (Fundo de Apoio Municipal) relativo a 2017 e da gravidade da situação aí relatada, o PS entregou, no passado dia 29 de setembro, requerimento para agendamento de uma sessão extraordinária. Ao invés de, conforme determina a Lei, proceder à marcação da reunião, o senhor presidente da assembleia e deputado resolveu ignorar as suas obrigações legais e não procedeu ao seu agendamento”, referem os socialistas.

Agora, a bancada do PS na assembleia municipal “avocou o direito previsto na Lei e, perante o boicote sofrido por parte PSD e do presidente da assembleia, agendou uma Assembleia Municipal para o próximo dia 23 de novembro, pelas 21 horas, na Biblioteca António Vicente Campinas com o objetivo único de debater a situação financeira do município”, explicam.

O PS reafirma que não desistirá de querer conhecer a “real situação” do município para procurar encontrar as soluções: “Apesar de todas as tentativas do PSD para silenciar o debate para não deixar que os nossos munícipes conheçam a realidade da situação financeira e percebam os motivos que estiveram na origem do descalabro a que conduziu o concelho, o Partido Socialista, consciente de que tal é indispensável, não deixará de dar o seu contributo na procura de soluções”.

O Jornal do Algarve tentou contactar o presidente da assembleia municipal, mas os nossos esforços revelaram-se infrutíferos até ao momento.

