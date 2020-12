VRSA: Suspensão temporária do serviço de abastecimento de água em algumas ruas

Uma rutura na rede na rua Eça de Queiroz, em Vila Real de Santo António, levará à suspensão do serviço de abastecimento de água entre as 14:00 e as 20:00 desta sexta-feira em algumas artérias da cidade, anunciou a AdVRSA – Águas de Vila Real de Santo António S. A.

“A AdVRSA – Águas de Vila Real de Santo António S.A. pelo presente informa que o serviço de abastecimento de água estará condicionado, hoje sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, a partir das 14:00h nas zonas compreendidas entre a Rua Conselheiro Frederico Ramirez, a Rua de Angola, a Av. da República e a Rua Dr. Francisco Gomes”, refere a empresa em comunicado.

A AdVRSA lamenta “os inconvenientes causados” e agradece a compreensão da população, “com o compromisso de assegurar a execução da intervenção e a reposição do abastecimento com a maior brevidade possível”.

