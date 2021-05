VRSA transmite Danças do Guadiana pela internet

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai transmitir pela internet três sessões da iniciativa “Danças do Guadiana”, que vão decorrer durante o mês de maio, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa está integrada no projeto “Bezaranha” e na Programação Cultural em Rede, que reúne escolas e companhias de Vila Real de Santo António.

A 15 de maio decorre a primeira sessão, a partir de Vila Real de Santo António, que pode ser vista pelas 21:30 na página de Facebook do município e do “Bezaranha”.

Já em Monte Gordo, as “Danças do Guadiana” decorrem a 22 de maio, enquanto a aldeia de Santa Rita recebe a iniciativa no dia 29 do mesmo mês.

A iniciativa conta com a participação da Academia de Baile Gracia Diaz, a Academia de Ballet Contemporâneo, a Companhia de Dança a Idade de Ouro, o Conservatório Regional de Vila Real de Santo António e Splash Escola de Dança.

O projeto “Bezaranha” tem como objetivo “a dinamização do turismo cultural e a captação de novos públicos e visitantes para a região”, segundo o comunicado.

PUB