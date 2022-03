VRSA: Vigília solidária para com a Ucrânia na quarta-feira ao final da tarde

Uma vigília de solidariedade para com a Ucrânia realiza-se na terça-feira, entre as 18:00 e as 20:00, e contará com a presença de elementos da comunidade ucraniana residente no concelho, anunciou hoje a Câmara Municipal.

Numa nota da autarquia é referido que a vigília irá decorrer na Praça Marquês do Pombal, num momento em que se assiste à escalada da ofensiva russa em território ucraniano.

“Pretende-se agir e mostrar a solidariedade para com o povo ucraniano que, neste momento, vê ameaçadas as suas vidas, as suas famílias e os seus bens”, refere o município, apelando à participação de todos os que se quiserem juntar “de forma espontânea”.

A ação visa ainda reivindicar para que sejam respeitadas “as vidas e os direitos humanos, apelando ao fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia”, é acrescentado na nota da Câmara de Vila Real de Santo António, cujo edifício também estará iluminado com as cores da bandeira da Ucrânia.