VRSA volta a receber sessão do ciclo “Arquivo entre Histórias”

É já no próximo dia 24 de junho, sexta-feira, pelas 18:00, que o Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António (VRSA), recebe mais uma sessão do ciclo “Arquivo entre Histórias”.

Desta vez, a sessão é subordinada ao tema A escravatura no sul da Península Ibérica: séculos XV a XVII.

A obra, cuja apresentação está a cargo do professor Manuel Fernández Chaves, docente de História Moderna da Universidade de Sevilha, é constituída por investigações de vários especialistas de Espanha e Portugal, entre os quais o historiador Fernando Pessanha, da Câmara Municipal de VRSA, que integra esta obra com o estudo “A venda de escravos mouriscos/berberiscos em Arenilha, na foz do Guadiana (século XVI)”.