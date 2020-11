VRSA volta a ter o maior presépio do país

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, volta a receber o maior presépio do país entre 28 de novembro 6 de janeiro com cerca de 5600 figuras e 40 toneladas de material, anunciou a autarquia.

Esta é a 18ª edição do presépio, montado durante mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho, que começaram há vários meses “mesmo perante a incerteza da pandemia da covid-19”.

Ao todo, foram utilizadas 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e centenas de adereços ao longo de 230 metros quadrados.

O número de figuras presentes bate um novo recorde, muitas delas feitas de raiz pelos autores do presépio e outras “que podem atingir as várias centenas de euros”, segundo o comunicado.

Este ano, a estrutura tem uma nova configuração e volta a ter peças que evocam o Algarve como a Praça Marquês de Pombal, as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as salinas e as tradicionais noras algarvias, além de mais de 80 peças animadas e motorizadas, quatro lagos e iluminação cénica.

Segundo a autarquia, “a maior parte dos materiais são naturais ou foram reaproveitados, com destaque para a cortiça e o musgo”, enquanto em muitas peças foram implementados sistemas de iluminação led.

Para a presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, “o presépio gigante já faz parte das tradições natalícias do Algarve e é, sem dúvida, um dos eventos âncora do município, reunindo visitantes de todas as idades e de todos os pontos do país”.

“Mesmo em ano de pandemia, não quisemos deixar de dar vida a esta tradição e reunimos todos os esforços não só para colocar a estrutura de pé, mas também para assegurar todas as condições de segurança e higiene para quem visitar o presépio”, acrescentou.

O presépio gigante, que tem a assinatura de Augusto Rosa e Teresa Marques e a colaboração de Joaquim Soares e António Bartolomeu, pode ser visitado diariamente entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:30 e as 19:00, com o custo de entrada de 0,50 euros.

Para garantir as condições de segurança devido à pandemia de covid-19, o presépio terá pontos de entrada e de saída diferenciados, além de ter sido estabelecida uma lotação máxima para assegurar a distância mínima de 2 metros entre visitantes. O uso de máscara será obrigatório, assim como a desinfeção das mãos à entrada.