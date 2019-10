Workshop de cestaria e empreita em Castro Marim

Vai realizar-se no próximo dia 19 de outubro em Castro Marim, nas instalações do antigo mercado, entre as 09h e as 12h, um Workshop de cestaria e empreita, organizado pela Associação Odiana.

O limite mínimo de participantes para a realização do workshop é de 8 pessoas e máximo de 10 pessoas. As inscrições estão abertas até 14 de outubro.

Esta atividade possibilitará descobrir o saber tradicional usado durante séculos na elaboração de cestos e canastras. No território ainda é possível aprender com os homens e mulheres que, com as sábias mãos tecem cestos em cana e alcofas a partir da palma da palmeira-anã As lides rurais, a abundância de cana junto à linhas de água e de palmeira-anã na zona do barrocal, criaram o costume, entre os homens e mulheres, de aproveitar os tempos de descanso para fazer cestos, canastras, alcofas e tapetes, que depois eram utilizados nas suas lidas domésticas e atividades do campo.

O workshop decorre no seguimento do projeto da Odiana «Oficinas do Saber Tradicional», em estreita colaboração com o Município de Castro Marim. O objetivo é a revitalização turística das atividades tradicionais do Baixo Guadiana através de experiências únicas que atraiam mais turistas e envolvam a comunidade local na cultura identitária do Baixo Guadiana.

A salientar que esta iniciativa está inserida no projeto CREATOUR, que pretende pilotar uma agenda de investigação centrada no turismo criativo em pequenas cidades e áreas rurais.