Workshop sobre a apanha do medronho

🔊 Ouvir Notícia



No próximo dia 16 de Novembro, realizar-se-à o 1ºWorkshop “Apanha do

Medronho”, promovido pela Casa do Medronho de Marmelete.

Esta iniciativa, visa dar a conhecer aos participantes, todos os

segredos inerentes ao processo de apanha do medronho, bem como uma troca

de saberes e experiências, com os produtores de medronho da Freguesia de

Marmelete.

Os participantes são convidados a participar ativamente no processo de

apanha do medronho, numa simbiose perfeita, em contacto com a natureza,

ouvindo o chilrear dos pássaros e por vezes o zumbido das abelhas, que

quebram o silêncio, da sua tarefa por vezes árdua, mas sempre motivada

pela colheita dos vários frutos vermelhos, que salpicam as encostas da

Serra, nesta época do ano.

A inscrição inclui seguro, pequeno almoço, almoço, provas de medronho,

melosa e produtos selecionados da Serra de Monchique.