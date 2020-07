Workshops de educação ambiental nas praias de Castro Marim

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As praias do concelho de Castro Marim vão receber workshops de educação, promovidos pela autarquia durante os meses de julho e agosto, anunciou o município.

Esta iniciativa tem como objetivo a promoção da consciência ecológica junto da população, principalmente das faixas etárias infantil e juvenil, com o cumprimento de regras sanitárias devido à pandemia de covid-19.

Os workshops foram desenvolvidos no âmbito do programa Bandeira Azul e vão decorrer a partir das 09:30, de 12 de julho a 26 de agosto, com o tema “De volta ao mar com a atitude de mudar”.

Vão decorrer dois tipos de ações, “Conhecer para Proteger” com atividades inspiradas na biodiversidade no ambiente marinho e costeiro e “Reaproveitar para Inovar”, com atividades relacionadas com a produção de resíduos.

Os workshops serão gratuitos e devido à covid-19 têm a participação limitada a três crianças por sessão, além do uso obrigatório de máscara, a desinfeção frequente das mãos e o cumprimento das regras de etiqueta respiratória e distanciamento social.