Workshops gratuitos para mães e bebés chegam ao Algarve

Os workshops têm a assinatura do projeto “Mamãs e Bebés”, acontecem entre 11 e 13 de outubro no Algarve e serão guiados por especialistas que desconstruirão temas sobre a maternidade, anunciou a organização.

A iniciativa surge com o intuito de acompanhar e esclarecer os novos pais sobre as questões relacionadas com a amamentação ou os receios acerca do parto e cuidados pós-parto, ajudando-os a desfrutar uma jornada tão especial e única nas suas vidas.

O primeiro workshop tem como tema principal a amamentação e a importância da preservação das células estaminais do bebé e acontece a 11 de outubro no Hotel Paraíso, em Albufeira. A segunda sessão, que incidirá sobre as diferenças entre parto normal ou cesariana, ocorre a 12 de outubro no Hotel Mónaco, em Faro. A última ação, mais direcionada para as gravidas, foca-se sobre os essenciais a levar para a maternidade e realizar-se-á a 13 de outubro no MimarBaby em Olhão. Todas as sessões iniciam às 18:00.

Para participar no Workshop de Albufeira, a inscrição é feita através deste link.

Para participar no Workshop de Faro, a inscrição é feita através deste link.

Para participar no Workshop de Olhão, a inscrição é feita através deste link.

