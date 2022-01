Xadrez: Clube de Loulé participa em torneio ibérico

O Clube de Xadrez das Torres do al-Gharb Loulé ++ vai participar hoje num torneio ibérico, entre as 15:30 e as 17:00, jogado em ritmo rápido, anunciou a equipa.

A Liga Ibera é uma nova competição online que vem substituir o Torneio Internacional das Torres de Loulé e terá partidas de três minutos com três segundos de incremento.

O torneio pode ser acompanhado online através do link.

A equipa de Loulé contou recentemente com a entrada de jogadores como Carl Weltzien (Lagoa), Daniel Mihaili (Silves), Martim Trindade (Loulé), Paulo Gomes (Loulé), Rúben Marques (Albufeira) e Sharofitdin Bakhriyev (Portimão).

Pela primeira vez, o clube terá quatro equipas simultaneamente em competição em provas oficiais em ritmo clássico, incluindo a Taça de Portugal, onde os atletas disputam a I Divisão Nacional.