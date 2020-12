Xadrez: Louletanos conquistam segundo lugar no Torneio Torres de Loulé

Realizou-se no passado sábado, 26 de dezembro, a edição XXXIII do Torneio Torres de Loulé, com 100 equipas e 996 xadrezistas, anunciou a organização.

A equipa louletana voltou a estar em destaque, ao obter novo pódio.

A classificação da divisão principal foi:

1º Dama Park (Espanha) 180 pontos;

2º Torres de Loulé (Portugal) 162

3º Equipe SM Recife (Brasil) 153

4º Afghanistan Network (Afeganistão) 149

5º Philipinne Blitz (Filipinas) 142

6º Mata de Benfica (Portugal) 141

7º Equipe FBX Bahia (Brasil) 140

8º L’Échiquier du Roy René (França) 135

9º Cergy Pontoise (França) 103

10º Hamahlah (Uzbequistão) 39

Na classificação geral dos Torneios 31 a 40, as Torres de Loulé mantiveram o segundo lugar, estando apenas a um ponto do novo líder Dama Park.

