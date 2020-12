Xadrez: Torres de Loulé em 2.º lugar na geral

A equipa louletana de Xadres está colocada em segundo lugar na classificação geral do Torneio Torres de Loulé, depois de conquistar o quarto lugar no domingo, anunciou o Clube de Xadrez das Torres do al-Gharb.

Durante a manhã, a equipa de Loulé conquistou o 6.º lugar na primeira divisão da Lita Catalã, enquanto à noite subiu de divisão na liga alemã.

No topo da tabela ficou a equipa francesa L’Échiquier du Roy com 58 pontos, seguida da equipa algarvia com 52 pontos e em terceiro classificado os espanhóis Dama Park.

Na lista das dez melhores equipas fazem parte clubes de países como Suécia, Filipinas, Venezuela, Afeganistão e Brasil.

No próximo domingo, a equipa participa no XXXIII Torneio das Torres de Loulé a partir das 14:30, que pode ser assistido em direto aqui.

