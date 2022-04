Zeca Afonso homenageado este sábado em concerto colóquio

Este sábado, dia 30, pelas 21:00, a Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, recebe um concerto colóquio com Filipa Pais e Octávio Fonseca de homenagem a Zeca Afonso.

Baseado no livro “Uma Vontade de Música – As Cantigas do Zeca” de Octávio Fonseca, a iniciativa contará com a participação da cantora Filipa Pais que acompanhada à viola e interpretará várias canções de José Afonso, complementando o discurso do autor do livro.

O livro “Uma Vontade de Música – As Cantigas do Zeca” descreve, através de uma “aprofundada e exaustiva pesquisa”, o percurso deste nome ímpar, desde o seu início enquanto intérprete e autor de Fados de Coimbra, passando pelas diversas fases em que recriou e reinventou por completo a música popular portuguesa, quer através de baladas, canções ou de cantigas de intervenção.

A atividade está integrada das celebrações do 48.º aniversário do 25 de Abril no concelho de Loulé.