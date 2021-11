Zoo de Lagos celebra aniversário com lançamento de livro

A Zoo de Lagos comemora o seu 21.º aniversário, no dia 16 de novembro, com o lançamento de uma obra ilustrada, inspirada no parque e seus animais, anunciou o espaço.

Este ano, as comemorações do aniversário do Zoo de Lagos são a dobrar. Não só celebra 21 anos de existência, como irá aproveitar esta a data para o lançamento de um livro infantil inspirado no Zoo, nos seus animais e no papel dos Zoos na Conservação da Vida Selvagem.

“Histórias do Zoo” é uma série de histórias escritas por Sofia Briosa e Scheltinga, educadora ambiental do Zoo de Lagos, que começou a criar estas histórias durante o primeiro confinamento, como uma forma de aproximar as crianças aos animais do Zoo e passando uma mensagem sobre o papel dos Parques Zoológicos de uma forma lúdica.

“A festa de Aniversário dos 50 anos da Sra. Tortuga” é a primeira de uma série de 12 histórias, onde é contada a história de uma tartaruga terrestre africana e a festa surpresa que os animais do Zoo organizaram para ela.

O zoo convida toda a comunidade a “comer uma fatia de bolo com a família do zoo”, conhecer a autora das “Histórias do Zoo”, e a habilitar-se a comprar o livro, “não só com uma dedicatória personalizada”, mas também com um desconto de 10%, desconto válido apenas neste dia especial para o Zoo de Lagos.

No dia 21 de novembro, a autora do livro estará presente na “Mostra de Livros – Terras do Infante”, evento organizado pela Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, no armazém regimental de Lagos, às 17:00 horas.

