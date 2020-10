Zoo de Lagos vai ter um centro de magia durante o fim-de-semana do Halloween

O Zoo de Lagos anunciou hoje que vai abrir um centro de Magizoologia, dedicado “a quem adora as aventuras do mágico da cicatriz e dos monstros fantásticos de Newt Scamander”, durante o fim-de-semana do Halloween, onde os mais jovens poderão aprender a fazer teias de aranha e olhos de coruja.

“Os nossos visitantes poderão passar por uma cerimónia de seleção do chapéu selecionador para as várias equipas de animais. E à noite, poderás ainda aprender mais sobre as criaturas noctívagas que visitam o Zoo e ouvir os ultra-sons dos morcegos (contata o Zoo para te inscreveres)”, anuncia ainda o parque zoológico.

“Durante o mês de Outubro, vamos estar a fazer as decorações de Halloween e tu podes participar também. Todas as semanas haverá várias oficinas a decorrer desde teias de aranha, ao Baile dos Sapos Saltitantes, morcegos reciclados e olhos de coruja. Visita-nos este mês no Zoo de Lagos e vem passar connosco a noite mais assustadora do ano”, convida o Zoo de Lagos.