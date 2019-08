Zoomarine nega acusações de maus-tratos aos animais

O Zoomarine de Albufeira negou esta sexta-feira todas as acusações que constam de um relatório da World Animal Protection e da Fundação Change for Animals, que colocam este parque temático algarvio numa lista de 12 zoos e aquários de todo o mundo que exploram animais selvagens para fins de entretenimento.

No Zoomarine, os tratadores “sentam-se no dorso dos golfinhos e fazem surf com eles”. “O espetáculo também envolve golfinhos a rebocar um pequeno barco com crianças num tanque”, refere a investigação, que foi realizada entre agosto de 2018 e maio de 2019, com inspetores a visitarem os zoos e aquários que fazem parte da Associação Mundial de Zoológicos e Aquários.

O relatório da World Animal Protection refere que manter os golfinhos em cativeiro tem sempre consequências para a saúde dos animais, desde logo devido ao tamanho dos tanques que nunca conseguirão recriar a vida no mar.

Já o Zoomarine acaba de divulgar um comunicado onde garante que a prioridade do parque “sempre foi, é-o atualmente, e sempre será garantir o bem-estar e a saúde dos animais sob o seu cuidado humano”.

“Como zoo moderno, o cuidado e o respeito dedicados a todos os nossos animais é parte integrante da nossa missão. Com as nossas apresentações ao público, os nossos animais e as nossas equipas de profissionais altamente competentes e reconhecidos internacionalmente, educamos os nossos visitantes, no sentido em que promovemos o conhecimento, a preservação e a educação ambiental”, realçam os responsáveis.

“Pontualmente surgem na comunicação social graves e infundadas acusações contra o Zoomarine, com base em ‘relatórios’ de uma ou outra organizações que se auto designam pela defesa de animais, mas onde apenas incidem em falsos problemas ao nível do bem-estar exclusivo de golfinhos. Estas organizações de índole ideológica procuram apenas angariar donativos criando indignação pública, mesmo que para isso atuem com total desconsideração pela verdade”, critica o Zoomarine.