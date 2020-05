Zoomarine reabre a 10 de junho depois de fecho devido à pandemia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O parque Oceanográfico Zoomarine Algarve anunciou hoje que vai reabrir ao publico no próximo dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, após ter encerrado devido à pandemia Covid-19, no dia 14 de março passado.

O parque reabre com novas normas de acesso que incluem a obrigatoriedade da compra antecipada de ingressos e o check-in online prévio. Ao adquirir as entradas no site oficial do Zoomarine ou ao registar o bilhete de entrada efetuando o check-in os visitantes garantem a vaga para a data que pretendem visitar, da mesma forma o Zoomarine garante que a lotação não ultrapassa 1/3 da capacidade.

O Zoomarine assumiu o compromisso de Clean & Safe e obteve a certificação de boas práticas de higiene e segurança atribuída pelo Turismo de Portugal. Diversas medidas foram tomadas com destaque para a observação de distanciamento social em todos os espaços, o reforço dos procedimentos de higiene e desinfecção de superfícies, de equipamentos e de todos os espaços públicos, bem como a recomendação para que os pagamentos no interior do parque sejam efetuados com cartões contactless/touch free.

Além do uso de máscara e da admissão condicionada de visitantes, o Zoomarine também reforçou a equipa de primeiros socorros, tem um plano de contenção próprio e aprovado pela DGS, está equipado com sistemas de medição de temperatura, e reforçou a comunicação com os visitantes para que sejam cumpridos os procedimentos sanitários.