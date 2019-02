﻿Rota turística com 100 quilómetros une os municípios do Guadiana

A via atravessa três concelhos – Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim – e viaja por dezassete localidades até chegar à vila de Mértola

A Grande Rota do Guadiana já apresenta um traçado que liga Vila Real de Santo António a Mértola, num total de mais de 100 quilómetros de paisagens de cortar a respiração. Na semana passada, a associação Odiana deu um novo impulso a este projeto com o lançamento de um vídeo e um guia para promover os trilhos e atrair mais turistas

A Grande Rota do Guadiana foi criada, em 2015, pela associação Odiana. Inicialmente, o percurso que atravessa os três concelhos algarvios do Baixo Guadiana (Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António) não tinha mais de 65 quilómetros.

Já no início de 2019, esta grande rota – também conhecida por GR15 – foi estendida até ao limite do concelho de Alcoutim com o concelho de Mértola, na zona da ribeira do Vascão, onde está situada a fronteira entre as regiões do Algarve e o Alentejo.

Ou seja, a viagem em solo algarvio é agora de 78,5 quilómetros, dividida em cinco setores, mas “com a possibilidade de continuidade até à vila de Mértola, perfazendo mais de 100 quilómetros”.

Para potenciar ainda mais este percurso, a associação Odiana acabou de lançar em primeira mão, na feira internacional de turismo de Madrid (FITUR), o vídeo e o guia da Grande Rota do Guadiana…

Nuno Couto|Jornal do Algarve