1,59 milhões de euros para empresas algarvias que contratem funcionários altamente qualificados

O Programa Operacional CRESC Algarve 2020 acaba de lançar mais dois concursos, no valor total de 1,59 milhões de euros de despesa elegível total, para incentivar a contratação de licenciados, mestres, doutorados ou pós-doutorados.

Os concursos destinam-se a micro, pequenas e médias empresas (PME) e a laboratórios colaborativos (CoLAB), os quais podem candidatar-se a apoios que podem financiar até 80% dos custos salariais pelo período máximo de 3 anos.

No caso das pequenas e médias empresas do Algarve, as candidaturas decorrem até 31 de dezembro de 2019. Para o caso dos laboratórios colaborativos da região, as mesmas encontram-se abertas até 16 de junho de 2019.

Laboratórios corporativos, uma realidade emergente

DE acordo com a legislação, entende-se por CoLAB a associação privada sem fins lucrativos ou empresa, já criada ou a criar, constituída por empresas, unidades de investigação, laboratórios associados, instituições de ensino superior, centros de interface tecnológica e outras instituições intermédias, centros tecnológicos, associações empresariais e outros parceiros relevantes do tecido produtivo, social ou cultural, nacionais ou internacionais, como instituições científicas, laboratórios do Estado, autarquias e instituições associadas a organizações locais, unidades hospitalares e de prestação de cuidados de saúde, museus, arquivos, ou instituições sociais (considerados como entidades participantes).

Após avaliação das candidaturas e consequente atribuição do título de “Laboratório Colaborativo” (CoLAB), inicia-se agora a fase de financiamento através da abertura de concursos específicos para apoiar as atividades e projetos dos Laboratórios Colaborativos no âmbito do Programa Portugal 2020, dos programas operacionais regionais ou de outros programas que possam apoiar as atividades propostas, beneficiando dos fundos da União Europeia, sendo que no caso do Algarve os mesmos são proveneintes do Fundo Social Europeu (FSE).

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), no âmbito do Programa Nacional de Reformas (PNR), do Programa Interface e da Agenda “Compromisso com a Ciência e Conhecimento é corresponsável com a ANI – Agência Nacional de Inovação, S. A., (ANI) pelo processo de constituição e operacionalização da criação de Laboratórios Colaborativos.