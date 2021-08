João Guerreiro é o mandatário da candidatura de João Marques a Faro

O Professor Doutor João Guerreiro, antigo Reitor da Universidade do Algarve e atual presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), assume a posição de mandatário geral da candidatura que pretende eleger João Marques para o próximo mandato da Câmara Municipal de Faro, anunciou a candidatura.

A concelhia de Faro do Partido Socialista entregou, na passada sexta-feira, as listas candidatas aos órgãos autárquicos para as eleições autárquicas.

Nos restantes órgãos autárquicos, Luís Coelho é cabeça de lista à Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia candidatam-se Carlos Gordinho (União de Freguesias de Faro – Sé e S. Pedro), Fernando Ferradeira (Montenegro), José Jerónimo (União de Freguesias de Conceição e Estói) e Eduardo Sousa (Santa Bárbara de Nexe).

Para João Guerreiro “no poder local deve haver alternância, as pessoas quando se mantêm durante muitos anos nos mesmos postos de responsabilidade começam a ter um tipo de comportamento que não é o melhor comportamento no que respeita às funções que desempenham e ao trabalho que têm de desenvolver.”

“A alternância, a equipa jovem e a convergência com as questões locais são os três pontos básicos que fazem afirmar-me como mandatário desta lista.” foram alguns dos motivos que levaram João Guerreiro a assumir-se como Mandatário Geral da candidatura socialista.

João Marques demonstrou a sua gratidão a João Guerreiro, pela aceitação do convite enquanto Mandatário Geral, e destacou que “trabalhar junto dos Farenses será sempre a prioridade, tendo como objetivo permanente atingir um patamar de excelência na qualidade de vida de todos”, ficando a promessa de dar a conhecer aos Farenses, nos próximos dias, alguns dos compromissos que serão assumidos pela candidatura.

O Mandatário Geral João Guerreiro fez uma pequena intervenção no momento de entrega das listas candidatas, que pode ser assistida em https://bit.ly/JoaoGuerreiro

