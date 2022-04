‘3000 horas de Sol’ é uma exposição sobre um Algarve “bipolar”

De 08 de abril a 04 de junho, estará patente ao público no Convento de Santo António, em Loulé, a exposição de fotografia de Tiago Grosso e Luís da Cruz “3000 horas de Sol”.

“O turismo de sol e praia teve e continua a ter um papel hiperativo na transformação acelerada da nossa paisagem natural, urbanística, social, económica e estética, sendo o seu impacto bem visível na nossa linha costeira. Este título luminoso transporta-nos para um ideário imagético que se encontra associado ao Algarve enquanto lugar de desejo. Mas este não é o tipo de imagens que encontraremos nesta exposição”, pode ler-se na apresentação daquele trabalho artístico.

Luís da Cruz e Tiago Grosso “vão mostrar o Algarve por detrás do cenário iluminado por glamourosos holofotes. Mostram os bastidores, a sombra de um lugar bipolar, operando a duas velocidades onde o frenesim do verão contrasta com a quietude do resto do ano”.

Perante as imagens que constituem “3000 horas de Sol / 3000 hours of Sun”, os autores oferecem a oportunidade “de refletir sobre este território e a forma como com ele nos relacionamos”. A pergunta que deixam no ar é “Que Algarve sonhamos?”.