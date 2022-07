75 anos de Cruz Vermelha Portuguesa

Foi a 28 de Junho de 1947 que se fundou a Delegação de Faro da Cruz Vermelha Portuguesa, que ao longo destes três quartos de século tem prestado os mais relevantes serviços e em diversas áreas às gentes do Algarve. Em 2016 passou a designar-se por Delegação Faro/Loulé, por gestão administrativa e numa expansão da sua benquista acção.

A significativa efeméride foi motivo de diversas celebrações, que se estenderam ao longo de uma semana, realçando o que representa hoje esta Instituição. Inicialmente começou a funcionar numa sala cedida pelo Refúgio Aboim Ascensão, com um grupo de dedicadas adesões. Depois veio todo um impulso decisivo que provocou a transformação naquilo que hoje é efectivamente a CVP na capital regional. Foi a mudança por aquisição do Teatro Lethes passando a dispor de uma sede condigna e propícia a novos e aliciantes desafios.

De recordar a benemerente ajuda desse farense tão dedicado à sua terra – Mãe (Faro) como poucos o hemos conhecido ao longo destes mais de 80 anos de vida. Trata-se do Coronel Eng. Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos, cujo nome figura na toponímia local, na ex-Horta do Ferregial, junto á PSP e à Escola Dr. Joaquim Magalhães. Outras figuras ligadas a essa fase inicial foram-no o Cónego José Augusto Vieira Falé, o sr. Gonçalves («Sogás») e tantos outros entusiastas.

De então até aos nossos dias e da ambulância inicial perpassa um historial da maior dignidade, bem recordado, de modo próprio no jantar do aniversário, com entrega de condecorações a vários colaboradores e instituições e da sessão solene ocorrida no Teatro Lethes. Desde o apoio sanitário à universidade sénior, da arte à protecção civil, toda a vasta panóplia de acções levam-nos a felicitar a Delegação Faro/Loulé pelas suas «Bodas de Diamante».

João Leal

Nota: O autor não escreveu o artigo ao abrigo do novo acordo ortográfico