ABC lança bolsas de investigação no valor de 200 mil euros

Com o objetivo de promover o apoio a projetos de investigação, o Algarve Biomedical Center (ABC) vai lançar, pela primeira vez, duas bolsas de investigação com um financiamento de 100 mil euros cada.

Os projetos de investigação têm a duração de dois anos e dividem-se em duas tipologias: a bolsa “José Mariano Gago by ABC”, um projeto de investigação translacional, e a bolsa “João Larguito by ABC”, um projeto de investigação clínica.

De acordo com Nuno Marques, presidente do ABC, “estamos perante duas das maiores bolsas de investigação que existem a nível nacional, cujo objetivo é apoiar a investigação científica. O ABC pretende dinamizar a investigação no Algarve e, nesse sentido, a execução destes projetos deverá ser na íntegra na região.

Os projetos são financiados por fundos da Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (AD-ABC) e destinam-se a investigadores que apostem em ideias originais e inovadoras, de caráter multidisciplinar e translacional, mas também projetos que valorizem a investigação clínica, nas áreas temáticas desenvolvidas no ABC.

A apresentação das candidaturas para atribuição das bolsas pode ser feita entre os dias 01 de abril e 15 de maio de 2022. Os formulários de candidatura e os respetivos regulamentos estão disponíveis no site do ABC.