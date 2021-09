Adriana Freire: A pandemia veio unir a classe artística

Ao leme das áreas da cultura e do património do Algarve desde dezembro de 2018, Adriana Freire Nogueira, 52 anos, atravessou os tempos de pandemia e deles tirou uma lição importante: afinal, a classe artística até é mais unida do que se pensava, sobretudo em tempos difíceis. Numa conversa franca com o JORNAL do ALGARVE, a licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas pela Universidade de Lisboa, nascida em Barrancos, discorre sobre a arte, cultura e património do Algarve e declara, a pés juntos, que cultura e turismo não andam tão de costas voltadas como por vezes se crê

Adriana Freire Nogueira,

Diretora Regional da Cultura

JORNAL do ALGARVE (JA) – Está neste lugar há menos de três anos. Mas o que podemos chamar “normalidade cultural” só existiu em menos de metade desse tempo. Foi frustrante dirigir a cultura numa região nestas circunstâncias?

ADRIANA FREIRE NOGUEIRA (AFN) – É sempre frustrante, não tanto pelo que se pode fazer ou não, mas por ver as dificuldades pelas quais a região está a passar, nomeadamente a nível cultural. Mas não foi frustrante na medida em que continuamos a dar apoio e tentámos que esse apoio fosse adaptado às novas circunstâncias. Na ação cultural damos apoio a que aconteçam atividades pelo Algarve inteiro. O que fizemos foi adaptarmo-nos às circunstâncias, tentámos ajudar como podíamos.

J.A. – Neste período de pandemia qual foi a sua maior alegria?

A.F.N. – Foi ver a solidariedade. Senti muita solidariedade entre os artistas. Muitas vezes comenta-se que a classe artística não é muito unida e a verdade é que a pandemia veio unir a gente da cultura. Juntaram-se para se ajudar.

(…)

João Prudêncio

