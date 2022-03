Águas do Algarve associa-se à “Hora de fechar a torneira”

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) promove, pelo 2.º ano consecutivo, no Dia Mundial da Água a iniciativa “H2OFF - Hora de fechar a torneira!”. O desafio é simples: fechar a torneira por uma hora, sem qualquer consumo de água, entre as 22:00 e as 23:00 do dia 22 de março. A Águas do Algarve é parceira da iniciativa.

PUB

Promovida pela APDA, através da sua Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental, a iniciativa tem como objetivo motivar a mudança consciente de comportamentos sobre o uso correto e eficiente da água, incitando à proteção e preservação da mesma.

Num momento em que Portugal enfrenta um cenário de seca em todo o País, torna-se imperioso, de acordo com organização, lançar a discussão sobre o uso eficiente da água e cabe a todas as entidades promover uma reflexão sobre o tema, sendo essencial a mudança de comportamentos no que ao consumo da água diz respeito.

O Dia Mundial da Água foi instituído em 1993 pela ONU e pretende promover a reflexão sobre os problemas que ameaçam este recurso, essencial à vida. Este dia homenageia também todos os que estão na linha da frente a assegurar que os serviços públicos essenciais de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais sejam prestados com a devida qualidade.