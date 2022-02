Águas do Algarve volta a promover concurso “Água Jovem”

A Águas do Algarve está a promover a 12.ª edição do concurso "Água Jovem", destinado a todas as crianças e jovens do ensino pré-escolar e 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico da região, anunciou a empresa.

Este concurso vai premiar os melhores trabalhos sobre “O (verdadeiro) valor da água” e “A Ribeira de Odelouca”, divididos em cinco categorias.

Um dos principais objetivos deste concurso é “sensibilizar, informar e divulgar junto das comunidades escolares a importância da preservação do património água, promover o conhecimento dos ecossistemas aquáticos da região e contribuir para a sua gestão participada”, segundo o comunicado.

Devido à pandemia de covid-19, apenas serão aceites trabalhos em formato digital ou online, com inscrições abertas até ao dia 20 de maio para a APA-ARH.

O júri do concurso é constituído por representantes da empresa, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Zoomarine, da International Water Technology, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

A entrega dos prémios e a apresentação dos trabalhos vai decorrer a 1 de junho, em Portimão, durante o Fórum Água Jovem 2022.