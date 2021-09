Albufeira assinala esta segunda-feira o Dia Mundial do Turismo

Esta segunda-feira, dia 27 de setembro, celebra-se o Dia Mundial do Turismo, “uma data importante para Albufeira, que centra a sua atividade económica no setor turístico, acolhendo anualmente milhares de turistas”, afirmou o município, em nota de Imprensa.

Para assinalar a data, o município vai oferecer brindes e flores aos visitantes dos Mercados Municipais dos Caliços e das Areias de São João, entre as 9h00 e as 10h00, e a quem estiver na praia da Oura e de Olhos de Água, entre as 10h30 e as 12h30.

Na baixa da cidade vai haver animação a cargo da Orquestra Improvável, das 16h00 às 18h00. A Orquestra interpreta temas que vão de Michael Jackson a Donna Summer, Kool & The Gang e Britney Spears. Os quatro músicos, de estilos bem diferentes, juntam-se a um animado maestro para contagiar o público com a euforia da sua atuação.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980, no dia 27 de setembro. Este dia foi escolhido por ser a data em que, no ano de 1970, entraram em vigor as diretivas que são consideradas como mais marcantes para o turismo global.

Este ano, o dia é dedicado à temática do “Turismo para um crescimento inclusivo”. A Organização Mundial do Turismo, enquanto agência especializada das Nações Unidas para o turismo responsável e sustentável, está a orientar o setor no sentido de uma recuperação e crescimento inclusivos.

