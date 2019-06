Albufeira celebra os santos populares por todo o concelho

À semelhança de outras localidades do Algarve do país, em Albufeira, os santos populares são das festas mais aguardadas por residentes e turistas que, nas noites de Santo António, de S. João e de S. Pedro, saem à rua para comer sardinhas assadas no pão, saltar à fogueira, ver desfilar as coloridas marchas enfeitadas por arcos e balões e levar para casa manjericos com quadras populares.

Os festejos têm início a 12 de julho, a partir das 19h00, no mercado municipal da Guia, com sardinhas, petiscos variados e muita animação.

Em Albufeira, o Arraial de Santo António – o santo casamenteiro – está marcado para dia 14 de junho, a partir das 19h00, no mercado municipal dos Caliços. A festa começa com sardinhada e prossegue com música para dançar, num animado baile ao som do “Duo 64”, composto por Júlio Ponte e José Manuel Pasadinhas. À semelhança de outros anos, a animação promete ser rija e contagiar solteiros e casados com muita alegria.

No dia 19, também o Largo Engº Duarte Pacheco, no centro da cidade, se enfeita a rigor para ver desfilar as marchas. A partir das 21h30, 20 marchantes de Olhos de Água e 30 marchantes de Paderne, grupos constituídos por adultos e crianças, vestidos com trajes coloridos, desfilam ao som de divertidas quadras populares.

Os bombeiros de Albufeira também organizaram um arraial para honrar os santos, no parque de estacionamento do quartel. No dia 15 de junho, a animação musical fica à responsabilidade do “Duo 64”, no dia 22 é a vez do “Duo Rui & Miguel” e, no último dia, 29 de junho, Paulo Coelho encerra a programação com música para dançar até ao raiar do dia. O evento abre ao público a partir das 18h00 e as entradas custam dois euros.

Festejos estendem-se a várias localidades

Em Olhos de Água, Santo António, S. João e São Pedro vão ser celebrados no polidesportivo da localidade, nos dias 12, 22, 23 e 29 de junho, a partir das 21h00, com os tradicionais petiscos, música de baile e a habitual alegria e boa disposição do Grupo de Marchas dos Olhos de Água.

Na freguesia de Ferreiras, os festejos realizam-se a 15, 23 e 28 de junho, a partir das 20h00, no largo principal da localidade. Também aqui, os santos são celebrados à boa maneira portuguesa: boa mesa, melhor companhia, música pela noite dentro e muito riso à mistura. São três dias para honrar Santo António, S. João e S. Pedro com muita animação.

No dia 15, o programa começa com o desfile das marchas de Tunes e prossegue com bailarico com o “Duo D & M”. A 23, desfilam as marchas de Paderne e a animação musical fica a cargo de Carlos Coelho. Para o dia 28 de junho, a organização convidou o Grupo de Marchas da Bordeira e, para finalizar o programa, Marco António promete pôr toda a gente a dançar ao som de animada música popular.

A 29 de junho, a partir das 20h00, a freguesia de Paderne celebra o S. Pedro, no parque de estacionamento do pavilhão desportivo.

A população decora as ruas com bandeirinhas de todas as cores, pula-se a fogueira, aplaude-se as marchas, que em Paderne têm forte tradição (realizam-se desde os anos 50 do século XX), baila-se pela noite dentro e, como não podia deixar de ser, há muita sardinha assada a pingar no pão, febras, chouriço assado, caldo verde e vinho da região para acompanhar os deliciosos petiscos.