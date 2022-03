Albufeira: Inspetor-chefe do SEF acusado de corrupção passiva￼

Um inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Albufeira foi acusado de corrupção passiva, por alegadamente cobrar dinheiro a troco de autorizações de residência, num processo com mais oito arguidos por corrupção ativa, anunciou o Ministério Público.

A acusação partiu do procurador da 2.ª secção da unidade de Faro do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e é dirigida a “um inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pelo crime de corrupção passiva e duas mulheres e seis homens pelo crime de corrupção ativa”, precisou o Ministério Público (MP) em comunicado sobre o acusado de Albufeira.

“No ano de 2018, no seu gabinete da delegação do SEF de Albufeira, o Inspetor-chefe recebeu dos outros arguidos, cidadãos estrangeiros a trabalhar em Portugal, entre 300 a 400 euros em numerário como contrapartida para acelerar os seus processos de autorização de residência”, revelou o MP, destacando que a investigação foi realizada pela Polícia Judiciária, através da diretoria do Sul.